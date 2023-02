Advogado com quatro condenações continua a exercer funções

Rui Santana, advogado do Seixal que já foi condenado quatro vezes, continua a exercer funções e ainda tem pendentes dois processos de averiguação de idoneidade. O Conselho de Deontologia de Lisboa, após pedido de esclarecimento, informou ode que “a correção ética é sempre a conclusão de um processo, disciplinar ou de averiguação da idoneidade, após legalmente tramitado e cumpridas as fases legais e o direito de defesa do advogado arguido ou visado”.Leia no Correio da Manhã.