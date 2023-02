Jovem com síndrome rara terá sido violado por colega em escola de Paredes

Um rapaz de 12 anos com uma síndrome rara terá sido violado por um colega da mesma idade numa escola do concelho de Paredes. O caso foi descoberto pela mãe, a quem a criança, apesar da deficiência cognitiva, admitiu a agressão sexual.“O meu filho disse que foi levado para a casa de banho da escola por um colega, que lhe disse para encostar as mãos na parede. Tirou-lhe a roupa e, já depois da agressão, foi ele quem se vestiu sozinho.” A mãe apresentou queixa na GNR de Paredes e a criança foi submetida a exames no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, em Penafiel, que confirmaram a agressão.

O caso foi já encaminhado para o Ministério Público pela escola. O diretor do agrupamento confirmou aoa situação, “muito grave”, e disse que vai ser aberto um processo interno.