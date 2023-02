Beyoncé é a artista mais premiada de sempre nos Grammys

Artista levou para casa quatro estatuetas na 65ª edição dos prémios, tendo um total de 32 Grammys.

Beyoncé fez história ao tornar-se na artista mais premiada de sempre nos Grammys, depois de levar para casa quatro estatuetas na 65ª edição dos prémios, entregues esta madrugada em Los Angeles.

Beyoncé tem agora 32 Grammys, ultrapassando o maestro anglo-húngaro Georg Solti como artista com mais estatuetas da Academia de Artes e Ciências de Gravação e quebrando um recorde estabelecido em 1997.

"Estou a tentar não me emocionar demasiado", disse Beyoncé no seu discurso de aceitação de Melhor Álbum de Dança/Eletrónica com "Renaissance", perante a ovação de uma audiência dos seus pares. "Quero agradecer a Deus por me proteger", continuou.