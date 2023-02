Harry Styles, Lizzo, Adele e Beyoncé são os grandes vencedores dos Grammys

"Isto não acontece muitas vezes a pessoas como eu", disse Harry Styles em palco.

Harry Styles, Lizzo, Adele e Beyoncé foram os grandes vencedores da 65.ª edição dos Grammys, com Bonnie Raitt a animar a grande cerimónia da música esta madrugada em Los Angeles.

Harry Styles viu o seu álbum "Harry's House" ser distinguido com o prémio mais cobiçado da noite, Álbum do Ano, tendo também levado para casa a estatueta de Álbum Pop Vocal do Ano.

"Isto não acontece muitas vezes a pessoas como eu", disse o cantor britânico em palco, mostrando-se surpreendido pelo Grammy quando se previa que a vitória fosse de Beyoncé, com o álbum "Renaissance".