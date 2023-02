“Nunca fui magro nem nunca quis ser”: Marco Paulo diz que feijoada e cozido à portuguesa são os seus pratos favoritos

Apaixonado e ‘devoto’ da comida tradicional, nem quando anda em viagem fora de Portugal o cantor se arrisca em grandes aventuras.

Não tem grandes preocupações com os horários das refeições, tem a feijoada e o cozido à portuguesa como os seus pratos preferidos, gosta de comida chinesa e sushi (que muitas vezes manda vir de fora) e bebe litro e meio de água por dia. Marco Paulo é o que se chama um ‘bom garfo’, mas, atualmente, por causa da sua condição de saúde (toma medicação regular devido a um cancro - metástases - num pulmão), Marco Paulo vê-se obrigado a algumas restrições. "Não posso, por exemplo, comer comidas nem frutos vermelhos e mesmo a carne tem que ser bem passada", diz.Apaixonado e ‘devoto’ da comida tradicional, nem quando anda em viagem fora de Portugal o cantor se arrisca em grandes aventuras. "No estrangeiro, peço sempre para me levarem a restaurantes portugueses ou a locais onde me sinta em Portugal. Geralmente nunca gosto da comida dos países onde vou." Ainda assim, Marco Paulo revela que sempre teve uma alimentação comedida e regrada."Eu não sou pessoa de comer muito, gosto mais de petiscar. Aliás, sou daquelas pessoas que nem gosta de ver um prato cheio. Se isso acontecer perco logo a vontade. Mesmo quando como uma feijoada ou um cozido à portuguesa, tenho que ver pouca comida no prato." Não gosta do "sabor da água", mas em virtude de um problema que há uns anos teve num rim está obrigado a beber um litro e meio por dia. No que toca à saúde reconhece apenas o defeito de não fazer exercício físico: "Nunca fui magro nem nunca quis ser. Sempre fui de constituição larga, mas nunca fui um homem gordo."