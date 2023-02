Roubam 10 mil euros escondidos num buraco de casa

Alberto Melo, de 70 anos, vendeu têxteis nas feiras durante décadas. Perdeu um dos cinco filhos um dia antes de este completar 53 anos, a 1 de agosto do ano passado. Já a 21 de janeiro, assaltaram-lhe a casa, junto ao Bairro do Cerco, no Porto.“Levaram-me os 10 mil euros que tinha guardados num buraco lá em casa para os manter seguros”, afirmou ao. Suspeita de uma pessoa, que saberia do esconderijo e das rotinas do ex-feirante, incluindo as saídas diárias, sempre à mesma hora, para ir ao cemitério.

A queixa por furto foi apresentada, no dia 24, na esquadra da Corujeira. A PSP fez perícias na residência e está agora a realizar várias diligências.