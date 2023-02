Segurança é suspeito de ataque à facada em bar de Tomar

Na mesma discoteca, há uma semana, um militar da GNR de Alcanena, que estava de folga, foi espancado e ficou com o rosto desfigurado.

A PSP investiga a possibilidade de ter sido um segurança da discoteca Rio Bar, em Tomar, o autor da facada a um homem de 29 anos, na manhã de sábado.A vítima, ferida no pescoço, foi transportada para o Hospital de Abrantes.Ao que o nosso jornal apurou, a PSP foi chamada ao local com indicação de que o autor da facada seria um segurança, que não foi identificado. Na mesma discoteca, há uma semana, um militar da GNR de Alcanena, que estava de folga, foi espancado e ficou com o rosto desfigurado quando tentava defender uma colega.