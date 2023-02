"Não há nada que justifique esse comportamento desumano": Presidente da República visita imigrante agredido em Olhão

Marcelo Rebelo de Sousa disse que pediu desculpa ao homem que foi agredido.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou esta segunda-feira o imigrante que foi agredido por um grupo de jovens em Olhão e garantiu que "não há nada que justifique esse comportamento desumano".Marcelo Rebelo de Sousa disse que "não há justificação para a agressão" e revelou ainda que pediu desculpa ao homem. O imigrante veio para Portugal para trabalhar no Alentejo na área da agricultura, mas estava sem trabalho. "Aconteceu com ele o que acontece com outros. Temos de encontrar quem os traz para Portugal, com falsas promessas", disse o Presidente da República.O imigrante já tem número de contribuinte e pode, por isso, começar a trabalhar. Marcelo disse que o homem está disponível para trabalhar na área da restauração ou construção civil."Há que estar atento para não se achar isso normal na sociedade portuguesa", disse ainda o Presidente da República sobre as agressões, mostrando-se sensibilizado por o homem não ter direito a ser atendido no Serviço Nacional de Saúde, por não ter na altura número de contribuinte.