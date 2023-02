Condutor bate em ambulância em marcha de emergência e foge do local

Doente estava no interior do veículo quando se deu o acidente.

Um condutor de uma viatura ligeira colidiu contra uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Gondomar e fugiu do local.A ambulância seguia em marcha geral de urgência com um doente no interior quando o condutor do veículo ligeiro terá passado uma linha contínua e embateu contra a viatura de socorro. Um dos bombeiros sofreu ferimentos ligeiros.Devido à brutalidade do impacto e à rapidez dos acontecimentos, os bombeiros não conseguiram identificar o condutor da viatura nem retirar a matrícula do veículo.O acidente aconteceu pelas 11h51, na Estrada Exterior da Circunvalação, em frente ao Hospital S. João, no Porto, numa zona com semáforos e próxima a um cruzamento.A Divisão de Trânsito da PSP do Porto esteve no local a fazer perícias, mas o condutor ainda não foi identificado. Sabe-se apenas que o carro era preto.