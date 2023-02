Tita, Esmeralda, Justo, Eduardo e a mãe da menina, Inês Tomás, foram acusados da prática dos crimes de homicídio qualificado.

O caso de Jéssica Biscaia, a menina de três anos que foi morta em junho do ano passado em Setúbal, seguiu esta segunda-feira para julgamento.Nenhum dos arguidos requereu a abertura da fase de instrução. Quatro elementos da mesma família (Tita, Esmeralda, Justo e Eduardo) e a mãe da menina, Inês Tomás, foram acusados da prática dos crimes de homicídio qualificado (por omissão no caso da progenitora), rapto, rapto agravado, ofensas à integridade física, tráfico de estupefacientes e violação.O processo, sabe o, foi distribuído ao coletivo de juízes presidido por Paula Sá Couto. Os cinco arguidos enfrentam um tribunal de júri (três juízes e quatro jurados), à semelhança do que aconteceu no caso de Rosa Grilo. Ainda não foi marcada uma data para começar o julgamento, no Tribunal de Setúbal.