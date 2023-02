Recluso foge enquanto pastava cabras em Sintra

Adiel Cabingano cumpria pena de dez anos por furtos e roubos.

Um recluso de 26 anos, que cumpria dez anos de cadeia por furtos e roubos, está desde sábado fugido do Estabelecimento Prisional do Linhó (Sintra), confirmou ao Correio da Manhã fonte oficial dos Serviços Prisionais.

O homem, Adiel Cabingano, estava em regime aberto "a trabalhar no pastoreio de cabras e, como tal, com vigilância descontinuada", afirma Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Foi durante o trabalho como pastor de cabras que o recluso "se ausentou ilegitimamente dos terrenos do estabelecimento prisional", tendo sido dado o alerta às polícias.

O recluso estava "em fase final de cumprimento" da pena de dez anos. "Como decorre do legalmente previsto foi aberto processo de averiguações interno para apurar as circunstâncias desta ocorrência", afirma a mesma fonte.