Gasta mil euros com prostituta e tinha cadáver na mala do carro

Último dia em que o telemóvel da vítima funcionou, ‘Kenny esteve durante horas a beber e tentou pagar com o cartão de crédito da vítima.

António Mascarenhas, o homem de 25 anos que é suspeito de ter matado três mulheres no Algarve, esteve com uma prostituta, a quem pagou mil euros por MB Way, quando já transportava na bagageira do carro o corpo da jovem brasileira Josiele Rodrigues.Leia a notícia completa no Correio da Manhã