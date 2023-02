Enfermeiras portuguesas morrem em acidente durante as férias nos EUA

Vítimas tinham viagem planeada há vários anos.

Raquel Moreira e Tatiana Brandão, enfermeiras portuguesas, que residiam e trabalhavam em Southampton, Inglaterra, morreram num acidente de carro, durante as férias no estado norte-americano do Arizona, na sexta-feira. As vítimas faziam uma viagem pelos EUA quando se viram envolvidas num acidente com uma viatura pesada. Tiveram morte imediata.Leia a notícia completa no Correio da Manhã