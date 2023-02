Moradores pagam por proteção de guardas no Bairro das Condominhas, no Porto

O problema do tráfico de droga tem vindo a crescer no Porto e com ele tem aumentado o sentimento de insegurança de quem vive junto a zonas problemáticas. Há uma semana foi criada a Associação de Moradores do Bairro das Condominhas, que como primeira medida contratou dois guardas-noturnos. Fazem vigilâncias na zona, das 23h00 até às 06h00.Leia a notícia completa no