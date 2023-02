Portugal envia equipa de 53 elementos para a Turquia para ajudar no resgate às vítimas

Ministro da Administração Interna disse que não há portugueses em risco no país.

no sul da Turquia e no norte da Síria. A Embaixada de Portugal em Ancara criou um grupo no WhatsApp para que os cidadãos portugueses no país possam usar em qualquer emergência e pediu aos que se encontram no país que obedeçam às recomendações da proteção civil.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, disse esta terça-feira que Portugal vai enviar uma equipa de 53 operacionais para ajudar no resgate às vítimas na Turquia.A equipa, composta por elementos da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR e efetivos de Emergência Médica, integra a ajuda humanitária da União Europeia.José Luís Carneiro disse ainda que não há portugueses em risco no país, e que todos aqueles que se encontram na Turquia estão identificados.Dois fortes abalos foram esta segunda-feira registados