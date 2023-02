Homem morre ao armazenar a lenha em Ponte de Lima

Vítima despistou-se e ficou debaixo do motocultivador que manobrava.

Um homem com cerca de 70 anos morreu, esta terça-feira, quando estava a armazenar lenha num terreno particular, em Ponte de Lima.Ao que oconseguiu apurar, a vítima estava a recolher a lenha do próprio terreno quando se despistou e ficou debaixo do motocultivador que manobrava. O corpo ficou encarcerado entre o eixo da máquina e a roda e, à chegada do Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, o homem já não apresentava sinais vitais.O óbito acabou por ser declarado no local.O acidente aconteceu às 12h50, na Rua do Trovisco, na freguesia de Navió e Vitorino dos Piães, em Ponte de Lima.No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, a SIV de Ponte de Lima e a VMER de Viana do Castelo. Num total de 18 operacionais e sete viaturas.A GNR de Freixo também esteve no local a fazer perícias.