Três jovens de 22 anos lucram 350 mil euros com a maior burla à Amazon feita na Europa

Esquema enganava a política de devolução da loja online.

Três jovens espanhóis, de 22 anos, foram condenados esta terça-feira a um ano de prisão e ao pagamento de uma multa de 1080 euros, cada, depois de serem apanhados a burlar a Amazon. Segundo o El País, o grupo aproveitou-se da política de devoluções da loja online e lucrou 350 mil euros naquela que foi considerada a maior burla de sempre na Europa àquela empresa.Os jovens, de Maiorca, Espanha, publicavam anúncios em grupos privados onde vendiam produtos da Amazon a preços mais baixos. Assim que arranjavam comprador, adquiriam os artigos na loja online e, dias depois, pediam a sua devolução. Quando recebiam o dinheiro, enviavam caixas com canecas ou canetas, em vez do produto a devolver.Fizeram-no centenas de vezes, entre 2017 e julho de 2019, até serem denunciados pela Amazon às autoridades. Acabaram detidos pela Polícia Nacional Espanhola.Em tribunal, os três espanhóis reconheceram a culpa e foram obrigados a devolver os 350 mil euros à Amazon. O tribunal de investigação criminal apreendeu parte do dinheiro em bitcois, que mais tarde converteu em euros.