Não pagam nem atendem chamadas: Oscar Tacuara Cardozo burlado em venda de luxuoso imóvel

Oscar Cardozo. Lembra-se dele? O melhor marcador estrangeiro da história do Benfica tenta agora driblar uma alegada burla de que foi alvo na justiça. O avançado paraguaio e a sua mulher, Laura, venderam uma luxuoso imóvel de três garagens a um casal. Receberam o sinal e nada mais. Os compradores não pagaram qualquer prestação, não atendem chamadas nem respondem às mensagens.

A situação foi noticiada pelo jornal 'Crónica', depois de ter sido publicamente denunciada pelo advogado Pedro Wilson Marinoni, a quem Tacuara deu instruções para avançar com um processo na justiça para recuperar a propriedade. O advogado expôs na redes sociais os nomes dos alegados vigaristas, o médico Ruben Francisco Caballero e a advogada Estela López Recalde.

O apartamento, localizado num luxuoso edifício na capital paraguaia, Assunção, foi vendido por 360 mil dólares. O casal pagou 15 mil dólares de entrada, mas falhou as restantes prestações. "Estão a ocupar [o imóvel] e recusam-se a sair. Não atendem o telefone aos proprietários e não saem do imóvel", refere o especialista à 'Crónica'. O advogado vai pedir a rescisão de contrato e solicitar ordem de despejo.Ao 39 anos, o avançado, que marcou 171 golos pelo Benfica em entre 2007/08 e 2013/14, representa o Libertad, do Paraguai. O contrato é válido até 30 de junho próximo e, recentemente, o seu empresário, Pedro Aldave, fez saber que na altura decidirá se continuará a jogar. Nessa data, Tacuara terá 40 anos. O futuro, esse, está assegurado. O internacional paraguaio tem várias empresas, entre as quais uma ganadaria. "Tem dois milhões de vacas", assegurou recentemente Aldave, em declarações à rádio 1080 AM.