Homem escala sem proteção edíficio de 40 andares no Arizona nos EUA. Veja as imagens

Um homem foi filmado esta terça-feira a escalar, sem qualquer proteção, o edifício mais alto do estado do Arizona, a Chase Tower. As imagens partilhadas no Twitter mostram que o indivíduo conseguiu chegar ao topo do prédio, situado na baixa da cidade de Phoenix, nos EUA, cerca das 11h00 locais.É de notar que o Chase Tower daquele estado tem cerca de 150 metros e 40 andares.De acordo com o jornal norte-americano 13 News, o homem foi identificado como um ativista conhecido como "Pro life Spiderman", que sobe edifícios para aumentar a sensibilização para uma instituição de caridade.Após a intervenção das autoridades, o homem foi detido.