Equipa de resgate portuguesa parte para a Turquia na quarta-feira para ajudar no resgate às vítimas

Missão deve seguir do Terminal Militar de Figo Maduro depois das 14h30.

Uma Força Operacional Conjunta com valências nas áreas de busca, salvamento, proteção e socorro em estruturas colapsadas vai partir esta quarta-feira de Portugal para a Turquia depois de três sismos terem abalado a região.Em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil dá conta que a missão deve partir do AT1 (Terminal Militar de Figo Maduro) depois das 14h30.A força é composta por "operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), da Guarda Nacional Republicana, do Regimento Sapadores Bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica".Portugal envia ajuda humanitária na sequência de um pedido de assistência internacional formulado pelas autoridades turcas via Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.O último balanço dá conta que mais de sete mil pessoas morreram depois dos terramotos na Síria e na Turquia.