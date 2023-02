Gebalis abandona sede própria para pagar renda de 33 mil euros

Empresa municipal assume que instalações antigas não tinham condições e que mudança é provisória.

A Gebalis, empresa municipal responsável pela gestão dos bairros sociais, mudou de sede no início deste mês tendo abandonado um edifício próprio para se instalar num arrendado. A nova sede da empresa situa-se no Campo Pequeno, na Rua Laura Alves, em Lisboa, e a renda custa 33 mil e 500 euros.

À Rádio Renascença, a Gebalis explicou que as instalações antigas "não cumpriam a legislação em vigor no campo da saúde, higiene e segurança no trabalho". A empresa garantiu ainda que a mudança de instalações era uma "reivindicação antiga" e que estas eram insuficientes para os cerca de 100 trabalhadores.

A Gebalis garante ainda que a mudança não é definitiva, mas sim uma "provisória (no máximo até cinco anos)", e que a empresa deve voltar depois a ficar sediada num espaço da Câmara Municipal de Lisboa. Se assim for, a Gebalis vai gastar mais de dois milhões de euros em rendas.