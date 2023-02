Português morre em acidente de trabalho numa obra em França

Polícia de Sète investiga as causas do óbito.

Um homem de 42 anos, de nacionalidade portuguesa, morreu na manhã este sábado, num acidente de trabalho numa obra em Sète, França. As autoridades locais estão a investigar as causas do óbito.



Segundo o site Midi Libre, o homem foi encontrado caído no meio da obra, um complexo de apartamentos de luxo. As equipas de emergência médica ainda tentaram manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado no local.