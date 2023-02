"Não conseguimos falar com ele": Empresário de Atsu está desesperado

Ex-jogador do FC Porto foi resgatado dos escombros depois do sismo que abalou a Turquia na madrugada de segunda-feira.

O empresário de Christian Atsu está desesperado, sem saber notícias do jogador que, segundo um dirigente do Hatayspor, foi retirado com vida dos escombros, depois do violento sismo que abalou o sul da Turquia e a Síria na madrugada de segunda-feira.Conta o The Sun que o antigo jogador do FC Porto estava num edifício de 9 andares em Hatay quando o abalo de 7.8 na escala de Richter arrasou a região.Vários companheiros de equipa do médio ganês foram resgatados das respetivas casas, mas Atsu e o diretor desportivo do clube, Taner Savut, continuavam desaparecidos quando um segundo sismo abalou a região a meio da tarde de segunda-feira.Ontem o jogador foi resgatado com vida mas o seu empresário, Nana Sechere, contou à rádio ganesa 'Happy FM' que não consegue falar com Atsu. "Para terem uma ideia, Hatay é uma cidade muito pequena e quase ninguém fala inglês. Neste momento está devastada e em estado de emergência. Isto significa que os hospitais estão cheios de gente, de pessoas feridas, de pessoas que estão a morrer. Mesmo que o Atsu esteja no hospital, não há forma de comunicar com ele", explicou o agente.Nana Sechere sublinhou ainda que o sismo arruinou as comunicações da cidade. "A acrescentar a tudo isto, as linhas telefónicas 'morreram', por isso poucas pessoas conseguem contactar os membros do clube."