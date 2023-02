Treinador do Hatayspor diz que Atsu ainda não foi encontrado nos escombros na Turquia

Médico do clube diz que até foi ao hospital depois das notícias do resgate mas não encontrou o jogador ganês.

O treinador do Hatayspor revelou esta manhã que afinal Christian Atsu ainda não foi encontrado. O antigo jogador do FC Porto e o diretor desportivo do clube, Taner Savut, foram dados como desaparecidos depois do sismo que na madrugada de segunda-feira abalou o sul da Turquia e a Síria; ontem surgiram notícias de que o futebolista teria sido resgatado, mas Volkan Demirel explicou esta manhã que Atsu continua desaparecido."Por favor, não escrevam que ele sobreviveu sem terem a certeza. As pessoas têm família, esperança, tristezas e as dores vão aumentado", explicou Volkan Demirel em declarações a um jornal turco."Ainda não há notícias do Atsu e do Taner Savut. Acham que eu não partilharia a informação se eles estivessem no hospital? Partilharei assim que a notícia chegar. Já vivemos coisas muito difíceis. As pessoas estão a trabalhar dia e noite, espero que ambos sejam salvos. Toda a equipa refugiou-se junto das suas famílias. Vou partilhar tudo conforme as informações forem chegando", acrescentou o antigo guarda-redes turco.O médico do clube, Gürbey Kahveci, corroborou as palavras do técnico. "Quando ouvimos que ele tinha sido levado para o Hospital Dortyol fomos até lá mas não havia nada. De momento aceitamos que o Taner e Atsu não foram encontrados, infelizmente", disse.Recorde-se que a informação do resgate, ontem divulgada pela imprensa turca, citava o vice-presidente do Hatayspor, Mustafa Özat.