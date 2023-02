"Nós sabemos que a Rússia vai perder": Zelensky agradece apoio do Reino Unido

Presidente ucraniano vai ser recebido pelo Rei Carlos III.

Rishi Sunak. O presidente ucraniano vai ainda encontrar-se com o Rei Carlos III.

O presidente ucraniano,Zelensky, discursou esta quarta-feira em Londres e agradeceu ao Reino Unido o apoio que tem dado à Ucrânia "desde o primeiro dia" da invasão russa.Zelensky garantiu que "Londres tem estado ao lado de Kiev desde o primeiro dia. A Grã-Bertenha estendeu a mão à Ucrânia, mesmo quando a guerra ainda não tinha chegado". O presidente ucraniano agradeceu ainda a Boris Johnson e assumiu que o antigo primeiro-ministro do Reino Unido demonstrou garra e coragem. "Não comprometeram a Ucrânia e os vossos ideias"."Nós sabemos que a Rússia vai perder", disse o presidente da Ucrânia, que garantiu ainda que a liberdade vai vencer e mudar o mundo. "Será uma vitória sobre a própria ideia de guerra", assumiu. No entanto, Zelensky afirmou que para chegar a vitória os ucranianos continuam todos os dias a pagar com " vidas, dor e lágrimas".Zelensky chegou esta quarta-feira ao Reino Unido, onde foi recebido pelo primeiro-ministro,