Governo ainda em conversações com a Alemanha para recuperar Leopard 2

Ministra da Defesa confirmou a intenção de Portugal de enviar os tanques para a Ucrânia até ao fim de março.

A ministra da Defesa afirmou esta quarta-feira que o Governo está ainda em conversações com a Alemanha para a recuperação de tanques Leopard 2, reiterando que "algumas unidades" serão enviadas para a Ucrânia até ao final de março.

Em declarações aos jornalistas em Viseu, Helena Carreiras confirmou a intenção de enviar os tanques Leopard 2 para a Ucrânia até ao fim de março, tal como tinha avançado o primeiro-ministro, António Costa.

"O que posso adiantar não é muito mais, na medida em que estamos ainda em conversas com a Alemanha sobre a forma como desenvolver esse trabalho que vai permitir reparar muitos dos nossos carros de combate e depois concretizar esse envio para a Ucrânia de algumas unidades", afirmou a governante.

No sábado, António Costa assegurou à Lusa que Portugal vai ceder às Forças Armadas ucranianas tanques Leopard 2 e adiantou que está em curso uma operação logística com a Alemanha para recuperação de alguns carros de combate.

"Estamos neste momento a trabalhar para podermos ter condições de dispensar alguns dos nossos tanques. Sei quantos tanques serão [enviados para a Ucrânia], mas isso será anunciado no momento próprio", afirmou o líder do executivo.

Segundo o primeiro-ministro, Portugal está a trabalhar com a Alemanha para "permitir uma operação logística de fornecimento de peças, tendo em vista concluir a recuperação de alguns dos carros [de combate] que não estavam operacionais".

"Uma operação que se destina a ceder à Ucrânia alguns tanques, sem que, naturalmente, Portugal deixe de ter a sua capacidade militar intacta. Obviamente, Portugal tem também obrigações no quadro da NATO, que não podemos deixar de cumprir em termos de disponibilidade de equipamento para intervenções em caso de necessidade", advertiu.

A ministra da Defesa está esta quarta-feira em Viseu a acompanhar as atividades do Estado-Maior-General das Forças Armadas "Alista-te por um dia" e "Portugal e Forças Armadas", no âmbito do programa de divulgação das Forças Armadas.