Tribunal rejeita julgamento com júri no caso da morte de Jéssica

Menina de três anos foi torturada até á morte em junho do ano passado.

O Tribunal de Setúbal rejeitou esta quarta-feira o julgamento com júri no caso da morte de Jéssica, menina de três anos que foi torturada até à morte, em junho do ano passado.A notícia foi confirmada peloNa autópsia foi revelado que, a menina de três anos tinha mais de 131 hematomas pelo corpo e que, por isso, tinha agonizado durante vários dias.A morte da criança esteve associada a uma divida da mãe, Inês Tomás, para com a bruxa Tita, mas rapidamente foram descobertos novos pormenores que envolviam outros crimes e outros familiares.Quatro elementos da mesma família (Tita, Esmeralda, Justo e Eduardo) e a mãe da menina, Inês Tomás, foram acusados da prática dos crimes de homicídio qualificado (por omissão no caso da progenitora), rapto, rapto agravado, ofensas à integridade física, tráfico de estupefacientes e violação.