Ladrão solitário faz quatro roubos armados em seis dias em Setúbal

Um ladrão anda a lançar o pânico entre os comerciantes de Setúbal. Em seis dias (entre quinta-feira da semana passada e esta terça-feira), quatro estabelecimentos foram assaltados. O elo de ligação entre os crimes é um homem, de cara tapada, e que numa das ocasiões atuou com uma arma de fogo e nas restantes com armas brancas.