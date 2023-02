Casal burla dezenas com rendas de casa

Um casal de burlões foi detido esta quarta-feira pela PJ de Évora, num apartamento no Parque das Nações, Lisboa, por dezenas de burlas. Arrendavam casas aos proprietários, pagavam apenas o primeiro mês e, conforme acumulavam rendas em atraso, prometiam que o dinheiro estava a chegar por via de uma herança. A investigação já durava à seis meses.Leia no Correio da Manhã.