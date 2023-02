Seis mortos em forte tempestade no Rio de Janeiro

Entre as vítimas mortais está uma menina de dois anos que perdeu a vida na sequência de um deslizamento de terra.

Pelo menos seis pessoas perderam a vida devido a tempestades e deslizamentos de terra causados pelas fortes chuvas que têm atingido desde terça-feira o estado do Rio de Janeiro, no sudeste do Brasil.

Entre as vítimas está uma menina de dois anos que morreu no bairro da Tijuca, depois da casa onde se encontrava ter desabado, na sequência de um deslizamento de terra, avançou na quarta-feira a Agência Brasil.

Segundo a agência noticiosa pública, a mãe conseguiu salvar-se, mas a menina foi arrastada. A família tinha-se mudado para aquela casa apenas três dias antes da tragédia.