Cadela em fase terminal de cancro faz caminhada com outros cães em praia preferida de Inglaterra

Dona de Ella fez publicação através das redes sociais a convidar a que mais pessoas se juntassem.

Uma cadela, com 12 anos, em fase terminal de cancro fez aquela que seria a sua última caminhada rodeada por outros amigos de quatro patas e por vários amantes de animais esta segunda-feira em Bridlington, Inglaterra.Ella foi diagnosticada com cancro na cavidade oral e vai ser abatida devido às complicações trazidas pela doença.Sara Keith, dona de Ella, anunciou este sábado através das redes sociais que ia fazer uma caminhada de despedida para a cadela e apelou a que mais pessoas viessem. A publicação teve mais de mil partilhas.Depois de verem o anúncio, foram várias as pessoas que se decidiram juntar ao passeio e trazer também os amigos de quatro patas, avançou a BBC."Foi espantoso", referiu Sara Keith. O local escolhido para a caminhada foi a praia de Fraisthorpe, em East Yorkshire."Muitas das pessoas que vieram, não conhecia.[...]Chorei quando uma mulher me abraçou", confessou a britânica.Ao que a BBC conseguiu apurar, a cadela viveu 11 anos saudável, até que foi diagnosticada com o cancro. O último ano havia sido de sofrimento, pelo que a dona acreditou que a melhor solução seria por termo à dor do animal.