Zelensky sai da Ucrânia para pedir aviões

“Temos liberdade. Deem-nos asas para a protegermos”, pediu esta quarta-feira Volodymyr Zelensky em Londres. Num discurso apaixonado no salão nobre do Parlamento britânico, que marcou o início de um périplo surpresa pela Europa, o Presidente ucraniano agradeceu a ajuda até agora prestada pelo Reino Unido mas sublinhou a necessidade de aviões de combate para “garantir a vitória sobre o mal” que se abate de novo sobre a Europa.Leia no Correio da Manhã.