Trio apanhado a traficar droga em bairro social no Porto

Um dos suspeitos já estava referenciado pelas autoridades por crimes semelhantes.

Um cidadão brasileiro, um português e um luso-brasileiro, com idades entre os 21 e os 36 anos, foram detidos pela PJ do Porto por tráfico de droga no bairro social Fernão de Magalhães, no Porto. Este era um fenómeno que há muito vinha a apoquentar os moradores e as pessoas que têm necessidade de frequentar o bairro, designadamente os alunos de uma escola básica. Um dos suspeitos já estava referenciado pelas autoridades por crimes semelhantes.









O trio detido foi apanhado em flagrante delito, tendo-lhes sido apreendido produto estupefaciente e artigos relacionados com o tráfico, que constituem prova da atividade ilícita. A operação foi desencadeada na tarde de terça-feira.

Os detidos estão indiciados de tráfico de droga e vão ser ouvidos por um juiz de instrução criminal para aplicação de medidas de coação.