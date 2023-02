Detido homem suspeito de matar a mãe de 89 anos em Barcelos

Vítima foi encontrada morta em casa, a 25 de junho do ano passado e, através de investigação, foi possível à PJ fazer a detenção do principal suspeito.

Um homem foi detido, esta quinta-feira, suspeito de assassinar a mãe, de 89 anos, na casa onde viviam, em Barcelos.



Segundo comunicado divulgado pela Polícia Judiciária (PJ), esta quinta-feira, a vítima foi encontrada morta em casa, a 25 de junho do ano passado e, através de investigação, foi possível à PJ fazer a detenção do principal suspeito, o filho da vítima, um homem com 49 anos.





"Não tendo, das diligências imediatas, resultado indícios inequívocos de crime naquela morte, apenas a continuação da investigação, com recolha de mais prova testemunhal e sobretudo pericial, nomeadamente o resultado final da autópsia médico legal, permitiu, agora, reunir sólidos indícios da existência de crime em tais factos e imputá-los ao suspeito", refere a nota da PJ.

O detido vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.