Beijar pode ser a solução para ter dentes mais bonitos e saudáveis

Se tem alergias, quer perder peso ou manter uma aparência jovem, beijar mais pode ser a solução.

Beijar mais pode ser a solução para conseguir cuidar melhor dos dentes e até melhorar o sistema imunitário. O ato de beijar estimula o corpo a produzir mais anticorpos e até ajuda a combater futuras infeções. Há especialistas que aconselham que se deve beijar, no mínimo, quatro minutos por dia para maximizar todos os benefícios do beijo.Segundo o dentista Alan Carr, trocar de saliva com outra pessoa ajuda a diminuir a proliferação de bactérias, que acabam por deteriorar os dentes e gengivas. Em entrevista ao jornal The U.S. Sun, o dentista refere que o beijo pode ajudar a prevenir cáries e melhorar a saúde das gengivas, sempre aliado ao uso de fio dentário e escovagem diária. "Beijar, particularmente os beijos mais intensos, promovem a produção de saliva que ajuda a manter uma boca, dentes e gengivas saudáveis", explicou.O ortodontista Khaled Kasem explica ao The U.S. Sun que a saliva neutraliza os ácidos nos dentes, o que ajuda a prevenir o aparecimento de cáries e deterioração dos dentes. A saliva ajuda ainda a eliminar a placa bacteriana. No entanto, o especialista refere que se estiver doente ou com algum tipo de ferida na boca, não deve beijar ninguém para prevenir o contágio.Além de melhorar a saúde oral, beijar pode ainda ajudar no processo de perda de peso ou até prevenir o envelhecimento. O ato de beijar aumenta o ritmo cardíaco, liberta hormonas e queima calorias.De acordo com o estudo do 'A ciência do beijo', publicado no American Journal of Medicine, um simples beijo pode queimar entre duas e três calorias por minuto, mas se aumentar a intensidade já queima até 26 calorias por minuto.A farmacêutica Abbas Kanani explica ao News24 que além da perda de peso, beijar pode ajudar a manter uma aparência mais jovem, uma vez que o ato de beijar exercita mais de 30 músculos da cara e pescoço.Já um estudo japonês refere que os beijos podem ajudar com as alergias ao pólen ou pó. Segundo os investigadores, tudo o que tem de fazer é beijar durante 30 minutos para conseguir um alívio dos sintomas.