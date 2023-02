"Partiu sem sofrer”: Morreu Tomás ‘Batazu’, o menino de 11 anos com leucemia que deixou o País emocionado

Criança estava a receber tratamento para a doença em Pequim, na China.

Tomás 'Batazu', o menino de 11 anos que lutava contra a leucemia, morreu esta quarta-feira. O rapaz estava a receber tratamento para a doença em Pequim, na China."O nosso filho já não está entre nós e partiu sem sofrer", pode ler-se na publicação partilhada esta quinta-feira pela família no Instagram. O vídeo a acompanhar demonstra alguns momentos felizes vividos pelo menino.Na mensagem, os pais contam que as últimas palavras do menino foram: "O pai e a mãe são os meus gummy bears"."[O Tomás] deu-nos uma lição de como estar sempre alegre e pronto para lutar", salientaram.De recordar que a história de Tomás comoveu o país e que chegaram a ser arrecadados no ano passado cerca de 350 mil euros para o tratamento do menino na China."Vamos ter saudades de tudo", concluíram na mensagem.Já foram milhares as pessoas que prestaram condolências à família 'Batazu'.