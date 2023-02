Demite-se administrador financeiro do JN, DN e TSF

Guilherme Pinheiro estava no Global Media Group desde 2018.

O administrador financeiro do Global Media, Guilherme Pinheiro, demitiu-se esta semana do cargo que exerce no grupo detentor do Jornal de Notícias, Diário de Notícias, O Jogo e TSF, entre outros meios.



Pinheiro, que permanecerá no lugar ainda durante um mês, foi nomeado 'Chief Financial Officer' na Comissão Executiva do grupo liderado por Marco Galinha em novembro de 2018. O gestor ingressou na consultora KPMG em 1997 "na área de auditoria, departamento Banking & Finance, onde participa em diversos trabalhos de auditoria a empresas do sector financeiro (Banca e crédito especializado) e no sector de utilities", pode ler-se na biografia de Pinheiro que, em 2013, foi nomeado Administrador da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD.

No mês passado, recorde-se, a redação do Diário de Notícias debateu o futuro do jornal na sequência do anúncio da saída de mais quatro jornalistas séniores, incluindo a grande repórter Fernanda Câncio. Na altura, a delegada sindical do Diário de Notícias, Valentina Marcelino, revelou que a empresa justificava os despedimentos com a necessidade de reduzir os "custos fixos" do diário centenário que, segundo os últimos dados oficiais, vende em banca pouco mais de mil jornais.