Pais acusados de causar obesidade que matou filha durante confinamento

Menina do País de Gales tinha larvas no quarto e fezes de mosca.

Os pais de uma menina de 16 anos foram acusados da morte da filha ao permitirem que a adolescente atingisse uma obesidade mórbida e "condições impróprias" durante o confinamento da covid-19. A jovem foi encontrada morta na cama pela mãe em casa, no País de Gales.

De acordo com o jornal Daily Mail, a menina sofria de "espinha bífida", uma doença que a impedia de andar e, por isso, utilizava uma cadeira de rodas para se deslocar e praticar desporto na escola.

A jovem foi, alegadamente, negligenciada pelos pais que são agora acusados de a deixarem ganhar excesso de peso durante o confinamento de 2020 e prejudicar a saúde.

Segundo a mesma fonte, a procuradora do ministério público afirmou, em tribunal, que a menina foi encontrada morta, em outubro de 2020, a "viver em condições impróprias até para animais" com o chão do quarto coberto de urina.

A procuradora afirmou também que "quando retiraram o corpo, os agentes, viram a cama cheia de larvas e com um cheiro difícil de suportar".

De acordo com o diário The Guardian, o papel de mosca pendurado no teto do quarto estava coberto de fezes de mosca.

A mãe confessou-se culpada da acusação, mas o pai nega o homicídio involuntário por negligência. A menina não ia ao médico há nove meses.

O casal será julgado no dia 1 de março.