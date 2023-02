Encontrada a maior evidência de água em Marte

Antigo clima no planeta tinha uma grande complexidade, semelhante ao da Terra.

A agência espacial norte-americana NASA encontrou evidências de que já existiu água em Marte ao descobrir rochas com superfícies onduladas. "Esta é a melhor prova de água e ondas que vimos em toda a missão", diz a cientista Ashwin Vasavada.

Segundo o canal de televisão Weather Channel a NASA revelou, na passada quarta-feira, que o rover Curiosity (veículo espacial), tinha encontrado padrões ondulados na superfície das rochas.

"Estas ondulações foram, provavelmente, criadas há milhares de milhões de anos quando ondas na superfície de um lago agitaram o sedimento no fundo", refere a cientista citada pelo canal.

Ashwin Vasavada acrescenta que "as ondulações das ondas, os fluxos de detritos e as camadas rítmicas" mostram que a história do planeta não foi simples. "O antigo clima de Marte tinha uma complexidade maravilhosa, muito semelhante ao da Terra".

O rover espacial da Nasa já passou mais de dez anos a explorar a cratera de Marte.