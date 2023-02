Guterres pede ajuda para a Turquia e Síria e afirma que não se pode tratar este assunto como uma "questão política"

"Trata-se de uma catástrofe épica, pelo que o objetivo é o encontrar formas de reforçar a ajuda", destaca.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou esta quinta-feira em Nova Iorque, nos EUA, que existe a necessidade de união entre as várias frentes de apoio à população turca e síria, refém dos impactos causados pelos abalos sísmicos."Trata-se de uma catástrofe épica, pelo que o objetivo é o encontrar formas de reforçar a ajuda", destaca Guterres.O secretário-geral da ONU fez questão de salientar a solidariedade demonstrada pela Turquia ao longo dos últimos anos no que diz respeito ao acolhimento de refugiados. "É o lar com o maior número de refugiados do mundo e sempre demonstrou uma solidariedade única para com os povos vizinhos, como é o caso da Síria", explicou."O epicentro da solidariedade é agora epicentro do sofrimento", reforçou.António Guterres revelou que a organização enviou peritos em desastres e equipas de resgate para os países afetados e fez questão de reforçar que este não é o momento de tratar o assunto como uma "questão política".A Síria, que vive um conflito interno há mais de dez anos, tem acessos mais condicionados que os da Turquia e, nesse sentido, António Guterres refere que a ONU, tal como outras organizações não-governamentais, está a trabalhar numa resposta para ajudar a população síria."Relembrem-se que as pessoas estão em primeiro lugar", afirmou Guterres.Esta segunda-feira, o sul da Turquia e o norte da Síria foram afetados por dois sismos, de magnitude de 7.8 e 7.6, respetivamente. Aos sismos seguiram-se dezenas de réplicas que vieram a piorar o rasto de destruição nos países.O último balanço aponta para mais de 19 mil mortos e dezenas de milhares de feridos, o que faz deste o maior sismo do século naqueles países.