Colisão entre mota e carro faz um ferido grave em Santo Tirso

Condutora do veículo ligeiro ficou encarcerada.

Uma colisão entre um carro e uma mota provocou esta quinta-feira um ferido grave, na Estrada Nacional 105 (EN), em Santo Tirso.O homem, com cerca de 40 anos, seguia no motociclo quando colidiu com o veículo ligeiro em que seguia uma mulher de 67 anos.O acidente, ocorrido cerca das 13h30, deixou a condutora encarcerada com ferimentos ligeiros.Os dois foram transportados para o Hospital.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Vila das Aves, a Viatura Médica de Emergência Médica (VMER), uma ambulância de Suporte Imediato de Vida e a GNR.O trânsito esteve cortado na EN105 durante duas horas.