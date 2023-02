Governo da Índia quer substituir Dia dos Namorados por abraços às vacas sagradas

Ação do executivo pretende impulsionar os valores tradicionais indianos.

O governo da Índia apelou, esta quinta-feira, aos cidadãos para colocarem de lado as tradições "ocidentais" do Dia dos Namorados e celebrar a ocasião acarinhando as vacas com a celebração do Dia do Abraço à Vaca, animal considerado sagrado naquele país asiático.



Abraçar uma vaca "trará riqueza emocional e aumentará a felicidade individual e coletiva", diz o governo indiano citado pelo jornal britânico The Guardian.

O Dia do Abraço à Vaca é a mais recente iniciativa do partido Bharatiya Janata, liderado pelo primeiro-ministro, Narendra Modi, para fazer da reverência ao animal uma política de âmbito nacional.

Os devotos hindus consideram que o dia do namorados vai contra os valores tradicionais indianos.

Nos últimos anos, grupos radicais de hinduísmo, a religião que predomina na Índia, invadiram lojas, queimaram cartões e presentes e expulsaram casais de mãos dadas, afirmando que este dia promove a promiscuidade feminina.

A maioria dos estados na Índia proíbe o abate de vacas e, na esmagadora maioria do país, a venda e o consumo da carne de vaca são proibidos.