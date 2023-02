Entidade reguladora alerta para perdas de milhões de litros de água na rede pública

Média do país em termos de perdas nas redes de abastecimento situou-se nos 28,8% em 2021.

A rede de abastecimento de água tem em Portugal perdas anuais de centenas de milhões de litros de água, alerta esta quinta-feira a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), que pede uma aposta na redução desses valores.

No relatório anual da ERSAR, sobre a caracterização do setor de águas e resíduos, salienta-se que, face às alterações climáticas, os progressos em outros setores "devem ser acompanhados pela aposta na redução das perdas reais de água, que persiste com valores demasiado elevados".

Em 2021, a média do país em termos de perdas nas redes de abastecimento situou-se nos 28,8%, correspondentes 237 mil milhões de litros de água por ano, valor que se mantém relativamente constante há mais de uma década, diz em comunicado a propósito dos dados da ERSAR a Indaqua, um dos maiores operadores no universo das concessões municipais.

E acrescenta, citando o relatório, que 45 municípios portugueses têm perdas acima dos 50% e 19 não fazem sequer a medição.

A Indaqua salienta que é em Santo Tirso e na Trofa, onde a empresa mantém uma concessão conjunta, que se regista o valor de água não faturada mais baixo a nível nacional: 9,7%.

O relatório divulgado na página da ERSAR refere que "o valor da média do indicador de perdas reais para o serviço em alta e para o serviço em baixa com uma densidade de ramais igual ou superior a 20 quilómetros de rede, apresentou uma evolução favorável entre 2017 e 2019, mas esta tendência inverteu-se em 2020, resultando esta ineficiência na perda de cerca de 197 milhões de metros cúbicos de água na rede, por ano".

A ERSAR defende no relatório "novas formas de gestão" da água, cada vez mais escassa, "como a produção de águas residuais tratadas para reutilização, que em 2021 representou apenas 1,2% da água residual tratada".

E também alerta para a "insatisfatória" ocorrência de inundações no saneamento, devendo ser reabilitados os coletores, e diz que pode ser melhorado o acesso físico à recolha seletiva de resíduos, alertando ainda que a lavagem de contentores de recolha seletiva diminuiu em 2021 em relação a 2020.