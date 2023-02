Homem asfixia mãe idosa até à morte em Barcelos

Fernando Almeida contou no café que matou a mãe, mas à polícia disse que estava inocente. Autópsia confirmou homicídio.

No dia em que matou a mãe, a 25 de junho do ano passado, no quarto da casa onde viviam, em Carvalhas, Barcelos, Fernando Almeida, agora com 49 anos, contou-o no café. "Matei a velha, chama a guarda", terão sido as palavras que disse ao entrar no estabelecimento. Horas mais tarde, confrontado pelos inspetores da Polícia Judiciária de Braga, garantiu que estava inocente. A autópsia ao cadáver da mãe, que era doente, veio provar o contrário. Lucinda Ribeiro, 89 anos, foi asfixiada até à morte. O filho foi agora detido e está indiciado pelo homicídio da mãe e por violência doméstica. É esta sexta-feira presente a tribunal.