Bactéria que assola Europa faz primeira vítima mortal em Portugal

Portugal registou a primeira morte neste inverno de uma criança vítima de doença invasiva provocada pela bactéria Streptococcus A. A criança, de sete anos, deu entrada na clínica CUF Almada, com febre e dor de garganta, tendo regressado no dia seguinte. Foi transferida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde viria a falecer. Na Europa, desde setembro de 2022 já morreram dezenas de crianças - só o Reino Unido regista mais de 30 óbitos.