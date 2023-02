Triplo homicida do Algarve está preso com o irmão

António Mascarenhas, o homem de 25 anos suspeito da autoria dos homicídios de três mulheres no Algarve, entre 2018 e o ano passado, está em prisão preventiva na cadeia de Faro. O arguido, conhecido como ‘Kenny’, está detido no mesmo estabelecimento prisional que um irmão, indiciado no mesmo processo por tráfico de droga que levou à aplicação da medida de coação mais grave a António Mascarenhas. O processo de tráfico no qual está indiciado tem o irmão como principal arguido.Saiba mais no site do Correio da Manhã