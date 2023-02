‘Vampiro do Linhó’ faz estragos de 18 mil euros

Bruno Gaspar, que cumpre pena máxima na prisão de Monsanto por ter morto dois presos, sugando o sangue de um deles, destruiu três celas.

Bruno Gaspar, 37 anos, ganhou a alcunha de 'Vampiro do Linhó' em 2006. Foi nessa cadeia no concelho de Sintra, onde já cumpria 14 anos de prisão por outro homicídio, que matou à facada dois reclusos e bebeu o sangue de um deles. Tinha apenas 21 anos. Levou 25 anos de cadeia, em cúmulo jurídico, que cumpre na prisão de segurança especial do Monsanto, Lisboa, e onde continua a revelar comportamento violento.