Margarida Corceiro é a favorita para os novos ‘Morangos com Açúcar’

Margarida Corceiro é o nome mais desejado pela TVI para protagonizar o regresso dos ‘Morangos com Açúcar’, confirmou ojunto de fontes da estação. Já terão existido, de resto, contactos entre os responsáveis do canal e os agentes da atriz de 20 anos. As negociações deverão ficar fechadas nos próximos dias.Saiba mais no site do Correio da Manhã