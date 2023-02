Bebé que nasceu entre escombros na Síria já tem nome e o significado é especial

Equipa médica do hospital foi quem escolheu o nome da menina, que perdeu os pais e os irmãos no sismo.

A bebé que nasceu entre escombros, em Alepo, na Síria, depois de um sismo ter abalado o país, já tem nome.De acordo com o jornal The Guardian, a menina, resgatada 10 horas após o terramoto, vai chamar-se Aya. O nome, com origem árabe, significa "um sinal de Deus" e foi escolhido pela equipa médica do hospital onde a bebé se encontra internada, revelou o médico Hani Maarouf. "Chamamos-lhe Aya para que parassem de lhe chamar bebé recém-nascida", acrescentou.A menina, cuja mãe morreu após ter dado à luz, perdeu o pai e os irmãos no sismo e vai ser o tio-avô a recebê-la em casa.