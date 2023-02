Mortos são velados em conjunto para que famílias se possam despedir dos entes queridos na Turquia

É assim no sul do país, após a descoberta de mais de 20 mil cadáveres, após o sismo da última segunda-feira.

Dez corpos são velados ao mesmo tempo, em funerais coletivos, para conseguir que as famílias se despeçam dos seus entes queridos. Na principal Mesquita de Gaziantep nem há tempo para chorar os mortos.Continuam a encontrar-se cadáveres nos escombros que são de imediato sepultados. Novos e velhos, crianças e idosos. Sempre com cânticos virados para Alá, mas com muitas lágrimas à mistura.É assim no Sul da Turquia, após a descoberta de mais de 20 mil cadáveres, após o sismo da última segunda-feira. Uma cidade que ainda não tenta regressar à vida, onde à contagem dos mortos terá de se somar os milhares de desalojados.